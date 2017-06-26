У орловских аграриев - ответственный период заготовки кормов

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У орловских аграриев - ответственный период заготовки кормовПогода в этом году не балует земледельцев. Травы к уборке подошли на 2-3 недели позже обычных сроков, да и урожай их ниже, чем в предыдущие годы. Но в некоторых сельхозорганизациях кормов будет заготовлено в достатке. Тем более что используются новая техника и технологии.
Заготовка кормов в этом году началась позже обычных сроков, да и темпы её оставляют желать лучшего. Оптимальные сроки уже ушли. Так что на качественные корма рассчитывать не приходится. Сказалась, конечно, погода.
Тем не менее, в области есть предприятия, которые сумели даже в непростых погодных условиях заготовить качественные корма. Пришла, например, в область компания, которая выкупила предприятия с земельной площадью 80 тысяч гектаров. Помимо зерна, сахарной свеклы в сменивших собственника предприятиях производилось 20 процентов всего молока. Новый собственник намерен развивать молочное производство. В Малоархангельском подразделении, например, приобрели новую, самую современную технику для кормозаготовки, приступили к реконструкции ферм.
Ирина Гуринович, и.о. начальника областного управления по развитию технологий в растениеводстве и животноводстве: «По состоянию на 20 июня в области заготовлено 6% от плана заготовки сена из многолетних трав и порядка 20,5% сенажа».
Причем корма, благодаря новой технике и технологиям, заготовили качественные. Сено - в тюках по 500 килограммов. Их гораздо проще перевозить, чем рулоны. Сенаж заложили в рукава. Это обеспечит их сохранность. Такая технология у нас в области применяется впервые. Приступили и к реконструкции ферм.
Александр Мельников, руководитель предприятия: «План у нас заготовки сена 250 тонн. На данный момент у нас уже заготовлено 400 тонн».
Пришла новая компания только в начале апреля. Тем не менее, сумели организованно провести весенний сев, обеспечить уход за посевами. Поэтому рассчитывают на хороший урожай зерновых и сахарной свеклы.
Александр Мельников, руководитель предприятия: «Поголовье в этом году сохраняется полностью. На следующий год планируется небольшое увеличение. Надой на данный момент, на сегодняшний день 16 литров на голову. Это плюс 2,5 литра на каждую голову».