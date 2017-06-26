Новости версия для печати У орловских аграриев - ответственный период заготовки кормов Погода в этом году не балует земледельцев. Травы к уборке подошли на 2-3 недели позже обычных сроков, да и урожай их ниже, чем в предыдущие годы. Но в некоторых сельхозорганизациях кормов будет заготовлено в достатке. Тем более что используются новая техника и технологии.



Заготовка кормов в этом году началась позже обычных сроков, да и темпы её оставляют желать лучшего. Оптимальные сроки уже ушли. Так что на качественные корма рассчитывать не приходится. Сказалась, конечно, погода.

Ирина Гуринович, и.о. начальника областного управления по развитию технологий в растениеводстве и животноводстве: «По состоянию на 20 июня в области заготовлено 6% от плана заготовки сена из многолетних трав и порядка 20,5% сенажа». Тем не менее, в области есть предприятия, которые сумели даже в непростых погодных условиях заготовить качественные корма. Пришла, например, в область компания, которая выкупила предприятия с земельной площадью 80 тысяч гектаров. Помимо зерна, сахарной свеклы в сменивших собственника предприятиях производилось 20 процентов всего молока. Новый собственник намерен развивать молочное производство. В Малоархангельском подразделении, например, приобрели новую, самую современную технику для кормозаготовки, приступили к реконструкции ферм.

Александр Мельников, руководитель предприятия: «План у нас заготовки сена 250 тонн. На данный момент у нас уже заготовлено 400 тонн». Причем корма, благодаря новой технике и технологиям, заготовили качественные. Сено - в тюках по 500 килограммов. Их гораздо проще перевозить, чем рулоны. Сенаж заложили в рукава. Это обеспечит их сохранность. Такая технология у нас в области применяется впервые. Приступили и к реконструкции ферм.

Александр Мельников, руководитель предприятия: «Поголовье в этом году сохраняется полностью. На следующий год планируется небольшое увеличение. Надой на данный момент, на сегодняшний день 16 литров на голову. Это плюс 2,5 литра на каждую голову». Пришла новая компания только в начале апреля. Тем не менее, сумели организованно провести весенний сев, обеспечить уход за посевами. Поэтому рассчитывают на хороший урожай зерновых и сахарной свеклы.





Владислав Кузнецов

26 июня 2017 года







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