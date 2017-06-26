Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


понедельник
26.06.2017
23:52:38
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

У орловских аграриев - ответственный период заготовки кормов

Погода в этом году не балует земледельцев. Травы к уборке подошли на 2-3 недели позже обычных сроков, да и урожай их ниже, чем в предыдущие годы. Но в некоторых сельхозорганизациях кормов будет заготовлено в достатке. Тем более что используются новая техника и технологии.

Заготовка кормов в этом году началась позже обычных сроков, да и темпы её оставляют желать лучшего. Оптимальные сроки уже ушли. Так что на качественные корма рассчитывать не приходится. Сказалась, конечно, погода.
Ирина Гуринович, и.о. начальника областного управления по развитию технологий в растениеводстве и животноводстве: «По состоянию на 20 июня в области заготовлено 6% от плана заготовки сена из многолетних трав и порядка 20,5% сенажа».
Тем не менее, в области есть предприятия, которые сумели даже в непростых погодных условиях заготовить качественные корма. Пришла, например, в область компания, которая выкупила предприятия с земельной площадью 80 тысяч гектаров. Помимо зерна, сахарной свеклы в сменивших собственника предприятиях производилось 20 процентов всего молока. Новый собственник намерен развивать молочное производство. В Малоархангельском подразделении, например, приобрели новую, самую современную технику для кормозаготовки, приступили к реконструкции ферм.
Александр Мельников, руководитель предприятия: «План у нас заготовки сена 250 тонн. На данный момент у нас уже заготовлено 400 тонн».
Причем корма, благодаря новой технике и технологиям, заготовили качественные. Сено - в тюках по 500 килограммов. Их гораздо проще перевозить, чем рулоны. Сенаж заложили в рукава. Это обеспечит их сохранность. Такая технология у нас в области применяется впервые. Приступили и к реконструкции ферм.
Александр Мельников, руководитель предприятия: «Поголовье в этом году сохраняется полностью. На следующий год планируется небольшое увеличение. Надой на данный момент, на сегодняшний день 16 литров на голову. Это плюс 2,5 литра на каждую голову».
Пришла новая компания только в начале апреля. Тем не менее, сумели организованно провести весенний сев, обеспечить уход за посевами. Поэтому рассчитывают на хороший урожай зерновых и сахарной свеклы.


Владислав Кузнецов
26 июня 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Интернет-издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-47756 от 8 декабря 2011 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта