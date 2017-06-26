Новости версия для печати Мусульмане Орловщины в эти дни отмечают завершение святого месяца Рамадан Накануне в молельном доме Орла собрались сотни верующих.



Как и для православных верующих, пост для мусульман – время не только ограничения в еде, но главное молитвенное начало поста. Мусульмане совершают в этот период пятикратные намазы. И, конечно, это время когда нужно помогать ближнему.



Накануне с праздником разговения Ураза-Байрам мусульман Орловщины поздравили представители региональной власти.





Анна Боева

26 июня 2017 года







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