Мусульмане Орловщины в эти дни отмечают завершение святого месяца Рамадан

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понедельник
26.06.2017
23:52:51
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Мусульмане Орловщины в эти дни отмечают завершение святого месяца РамаданНакануне в молельном доме Орла собрались сотни верующих.
Как и для православных верующих, пост для мусульман – время не только ограничения в еде, но главное молитвенное начало поста. Мусульмане совершают в этот период пятикратные намазы. И, конечно, это время когда нужно помогать ближнему.
Накануне с праздником разговения Ураза-Байрам мусульман Орловщины поздравили представители региональной власти.
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