Новости версия для печати Полиция разыскивает очевидцев ДТП ДТП произошло 26 сентября 2016 года на Кромском шоссе возле торгового центра.



Примерно в 20:55 водитель «Ниссана Тирано» (госномер А 716 КА 57 RUS), двигаясь со стороны улицы Комсомольская, допустил наезд на пешехода - несовершеннолетнюю девушку, которая пересекала проезжую часть в неустановленном для перехода месте.



ДТП случилось в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода. В результате потерпевшей был причинен тяжкий вред здоровью. Всех, кто располагает данными об этом ДТП, просят звонить по телефону 40-03-48. Конфиденциальность гарантирована.





Иван Суверин

26 июня 2017 года







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