Новости версия для печати В судебной тяжбе между прокуратурой Орловской области и ООО «Домстрой» поставлена жирная точка Гражданское дело прошло все судебные инстанции, и победа осталась за прокурорами.



Напомним, предметом спора стал земельный участок по переулку Черемховский. Там в зону жилой застройки вопреки закону и здравой логике попала дорога общего пользования. Несмотря на протесты местных жителей и вмешательство СМИ, город передал участок в аренду ООО «Домстрой».

Елена Семина, старший помощник прокурора области: «В связи с этим первый заместитель прокурора области обратился в Арбитражный суд Орловской области, суд удовлетворил исковые требования прокуратуры. Указанное решение было обжаловано в апелляционном порядке, затем в вышестоящей инстанции, но в удовлетворении жалобы ответчика была отказано. Надзор за исполнением судебного решения осуществляет прокуратура Орловской области».

Теперь строителям придется свернуть все работы и вернуть спорный участок муниципалитету.





Иван Суверин

26 июня 2017 года







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