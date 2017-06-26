Новости версия для печати В Орловской области прошли выпускные вечера Накануне утром орловские 11-классники встретили свой последний школьный рассвет.



Из школьников в абитуриенты - такая метаморфоза в этом году произошла с 2866 орловскими одиннадцатиклассниками. Чуть меньше полутысячи из них закончили учёбу с медалями «За особые успехи в учении». Больше половины отличников – выпускники учебных заведений областного центра. Всего в регионе прошло 260 балов выпускников. На многие - для вручения знаков отличия - были приглашены почётные гости.

Татьяна Шевцова, руководитель Департамента образования Орловской области: «В нашем регионе выпускаются сегодня достойные дети. Имеющие качественные знания и являющиеся патриотами нашей Родины».

Позже специалисты департамента образования подсчитают, сколько выпускников решили продолжить обучение, сколько из них выбрали вузы и ссузы Орловской области, и сколько решили поступить в иногородние учебные заведения.





Антон Киселёв

26 июня 2017 года







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