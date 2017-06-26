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В музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново» прошел тургеневский праздник

Много лет в родовом имении Тургенева в разгар летнего солнцестояния проходят праздники. Впрочем, ещё при жизни хозяина усадьбы каждый его приезд в Спасское становился событием, сопровождался музыкой и пением. Традицию восстановили и не забывают. В минувшую субботу на родине писателя прошел праздник «Дворянских гнёзд заветные аллеи...».

Каждое лето на малую родину писателя приезжают сотни людей из сёл и городов. И каждый раз открывают для себя удивительный мир родовой усадьбы известного писателя.
 
Спасское встречает гостей музыкой и еще – ароматами роз и земляники. Перед входом в парк можно попробовать усадебного варенья.
Людмила Павлова, заведующая редакционно-издательским отделом музея-заповедника «Спасское-Лутовиново»: «Третий год мы варим варенье, и сегодня у нас варенье из клубники на розовой воде».
В родовом имении Лутовиновых розы на варенье выращивали специально. Один из кустов, посаженных ещё хозяйкой усадьбы, до сих пор расцветает. Посетители могут не только насладиться многообразием цветов в усадьбе, но и увидеть, какие травы выращивали на аптекарском огороде Варвары Петровны.
Татьяна Смирнова, мастер-флорист: «Одно из таких растений, которое упоминается одним из дворовых Варвары Петровны, это рута лекарственная. Это совершенно неприхотливые, невзрачные желтые цветочки, но если это растение высушить и повесить в усадебный дом или в избу, то можно прекрасный розовый аромат наполнит комнаты дома».
Ежегодно в Спасское приезжают творческие коллективы из Тулы, Курска и Калуги, из обеих столиц, и, конечно, орловские артисты. На этот раз в гостях был танцевальный коллектив «Династия».
Ольга Снурницына, руководитель СИТ «Династия»: «Мы здесь уже не первый раз, и очень нам нравится сотрудничество с усадьбой в том плане, что в таких стенах, в таком окружении мы можем почувствовать себя героями тургеневских рассказов».
Каждый праздник посетителей ждет особый творческий подарок — знаменитый исполнитель романсов Олег Погудин, или оперная дива Любовь Казарновская. Кстати, очень скоро, она выступит в заповеднике в рамках музыкального фестиваля. В этом году на веранде усадебного дома звучало изысканное сопрано звезды оперной сцены Яны Иваниловой.
 
Праздник в Спасском давно носит статус Всероссийского. Это и признание, и большая ответственность музея перед своими посетителями. А этот год – год тургеневского юбилея – будет насыщен событиями разного масштаба. 
Николай Левин, президент музея-заповедника «Спасское-Лутовиново»: «Все мероприятия, которые проходят в музее-заповеднике, они и посвящены и проводятся в целях подготовки празднования 200-летия Ивана Сергеевича Тургенева».
В планах: новые выставки, фестивали, творческие обмены с другими музеями, встречи с интересными людьми, научные конференции — всё, что будет посвящено юбилею великого земляка. 





Мария Семак
26 июня 2017 года

 


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