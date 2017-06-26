В музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново» прошел тургеневский праздник

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понедельник
26.06.2017
23:52:28
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В музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново» прошел тургеневский праздникМного лет в родовом имении Тургенева в разгар летнего солнцестояния проходят праздники. Впрочем, ещё при жизни хозяина усадьбы каждый его приезд в Спасское становился событием, сопровождался музыкой и пением. Традицию восстановили и не забывают. В минувшую субботу на родине писателя прошел праздник «Дворянских гнёзд заветные аллеи...».
Каждое лето на малую родину писателя приезжают сотни людей из сёл и городов. И каждый раз открывают для себя удивительный мир родовой усадьбы известного писателя.
Спасское встречает гостей музыкой и еще – ароматами роз и земляники. Перед входом в парк можно попробовать усадебного варенья.
В родовом имении Лутовиновых розы на варенье выращивали специально. Один из кустов, посаженных ещё хозяйкой усадьбы, до сих пор расцветает. Посетители могут не только насладиться многообразием цветов в усадьбе, но и увидеть, какие травы выращивали на аптекарском огороде Варвары Петровны.
Ежегодно в Спасское приезжают творческие коллективы из Тулы, Курска и Калуги, из обеих столиц, и, конечно, орловские артисты. На этот раз в гостях был танцевальный коллектив «Династия».
Каждый праздник посетителей ждет особый творческий подарок — знаменитый исполнитель романсов Олег Погудин, или оперная дива Любовь Казарновская. Кстати, очень скоро, она выступит в заповеднике в рамках музыкального фестиваля. В этом году на веранде усадебного дома звучало изысканное сопрано звезды оперной сцены Яны Иваниловой.
Праздник в Спасском давно носит статус Всероссийского. Это и признание, и большая ответственность музея перед своими посетителями. А этот год – год тургеневского юбилея – будет насыщен событиями разного масштаба.
В планах: новые выставки, фестивали, творческие обмены с другими музеями, встречи с интересными людьми, научные конференции — всё, что будет посвящено юбилею великого земляка.
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