Активисты ОНФ провели свою независимую оценку образовательной программы летних лагерей

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понедельник
26.06.2017
23:52:47
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Активисты ОНФ провели свою независимую оценку образовательной программы летних лагерейВсего «фронтовики» осмотрели 4 учреждения Орловской области.
В лагерях уже завершилась первая смена. Главный показатель - счастливые дети. Их улыбки и радость от пребывания в лагере не подделать.
В Орловской области 15 загородных лагерей. Все они еще до начала летнего сезона, прошли проверку надзорных органов. Еще одну решили провести активисты ОНФ. Она прошла в рамках всероссийского проекта «Равные возможности детей». Внимание было направлено на образовательный процесс. В лагерях «Орловчанка», «Мечта», «Юбилейный» и «Орловские Зори» с этим все в порядке.
Корпуса лагерей еще советской постройки. В комнатах, как правило, проживает от трех до пяти человек. При этом спальные - комфортные. Санузлы - чистые. Есть комнаты отдыха, спортивные площадки. Из года в год многие ребята приезжают в один и тот же лагерь.
Тимуру Харчикову нравится «Мечта». В этом году здесь еще лучше, говорит он.
Ежедневно ребята в формате игры изучают что-то новое, готовят сценки, разучивают песни. В лагере «Юбилейный» есть и своя хорошая библиотека, в свободное время многие ею пользуются. Читать – модно. В «Юбилейном» завершилась патриотическая смена, третья будет - иностранная. Казалось бы, все хорошо, но не обошлось без ложки дегтя. В этом году во всех лагерях наполняемость не стопроцентная. Детей меньше, чем ожидали.
Стоимость путевки в летний лагерь колеблется от 17 до 22 тысяч рублей. Родителей, которые могут оплатить ее полностью, в нашем регионе не много. И это не единственная проблема. В последнее время наблюдается и «утечка умов».
Решают проблему просто. Готовят кадры заранее. Начинают обучать педагогов за несколько месяцев до летнего сезона. Стараются заинтересовать работой и предлагают профессиональное развитие.
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