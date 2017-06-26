Новости версия для печати Активисты ОНФ провели свою независимую оценку образовательной программы летних лагерей Всего «фронтовики» осмотрели 4 учреждения Орловской области.



В лагерях уже завершилась первая смена. Главный показатель - счастливые дети. Их улыбки и радость от пребывания в лагере не подделать. В Орловской области 15 загородных лагерей. Все они еще до начала летнего сезона, прошли проверку надзорных органов. Еще одну решили провести активисты ОНФ. Она прошла в рамках всероссийского проекта «Равные возможности детей». Внимание было направлено на образовательный процесс. В лагерях «Орловчанка», «Мечта», «Юбилейный» и «Орловские Зори» с этим все в порядке. Владимир Лысов, эксперт ОНФ по орловской области: «В целом впечатления положительные. Дети счастливы, довольны, что немаловажно. Есть небольшие недочеты, связанные с устаревшим оборудованием – спортивным инвентарем». Оксана Позднякова, эксперт ОНФ по Орловской области: «Большое разнообразие программ дополнительного образования. Досуг ребят организован на высоком уровне». Корпуса лагерей еще советской постройки. В комнатах, как правило, проживает от трех до пяти человек. При этом спальные - комфортные. Санузлы - чистые. Есть комнаты отдыха, спортивные площадки. Из года в год многие ребята приезжают в один и тот же лагерь. Тимуру Харчикову нравится «Мечта». В этом году здесь еще лучше, говорит он. Тимур Харчиков, детский лагерь «Мечта»: «Поменялось многое. Разрешили купаться, обустроили пляж. Поставили в корпус теннисный стол». Ежедневно ребята в формате игры изучают что-то новое, готовят сценки, разучивают песни. В лагере «Юбилейный» есть и своя хорошая библиотека, в свободное время многие ею пользуются. Читать – модно. В «Юбилейном» завершилась патриотическая смена, третья будет - иностранная. Казалось бы, все хорошо, но не обошлось без ложки дегтя. В этом году во всех лагерях наполняемость не стопроцентная. Детей меньше, чем ожидали. Александра Копылова директор центра «Юбилейный»: «Наш лагерь рассчитан на 240 детей. Ежегодно мы не испытывали проблем с набором. А в этом году у нас отдыхает всего 90 человек. На вторую смену продано 192 путевки. На третью смену только начинаем набирать. К сожалению, нас очень удивил город Орел. Так мало путевок – 38 - было на первую смену». Стоимость путевки в летний лагерь колеблется от 17 до 22 тысяч рублей. Родителей, которые могут оплатить ее полностью, в нашем регионе не много. И это не единственная проблема. В последнее время наблюдается и «утечка умов». Марина Горяйнова генерального директора ОГУЗ ДС «Орловчанка»: «Самые лучшие пытаются уехать, а не оставаться здесь, в Орловской области. Поэтому детский санаторий «Орловчанка» начал готовить кадры у себя на базе». Решают проблему просто. Готовят кадры заранее. Начинают обучать педагогов за несколько месяцев до летнего сезона. Стараются заинтересовать работой и предлагают профессиональное развитие.









Анна Вайсергисер

26 июня 2017 года







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