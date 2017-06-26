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Учреждения культуры региона готовятся к празднованию 200-летия со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева

В частности, осуждалось будущее орловских музеев. Их в регионе 12, сообщил начальник управления культуры и архивного дела Дмитрий Моисеев. В минувшем году совокупный музейный фонд увеличился почти на три тысячи предметов.

В 2016 году завершен ремонт в музеях Бунина, Грановского и писателей-орловцев. Сейчас работы продолжаются в музеях Тургенева и Лескова, а в ближайшее время начнется реконструкция музея Леонида Андреева.