Учреждения культуры региона готовятся к празднованию 200-летия со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева

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понедельник
26.06.2017
23:52:43
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Учреждения культуры региона готовятся к празднованию 200-летия со дня рождения Ивана Сергеевича ТургеневаЭта информация сегодня прозвучала на совещании в областной администрации.
В частности, осуждалось будущее орловских музеев. Их в регионе 12, сообщил начальник управления культуры и архивного дела Дмитрий Моисеев. В минувшем году совокупный музейный фонд увеличился почти на три тысячи предметов.
В 2016 году завершен ремонт в музеях Бунина, Грановского и писателей-орловцев. Сейчас работы продолжаются в музеях Тургенева и Лескова, а в ближайшее время начнется реконструкция музея Леонида Андреева.
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