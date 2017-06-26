Более трех миллионов рублей выделено школам Орловского района на устройство теплых санитарно-бытовых помещений

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понедельник
26.06.2017
23:52:56
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Более трех миллионов рублей выделено школам Орловского района на устройство теплых санитарно-бытовых помещенийПо словам руководителя департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области Дениса Блохина, в 2017 году планируется обеспечить отапливаемыми санитарно-бытовыми помещениями 15 школ.
В настоящее время получены положительные заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости на пять объектов образования, сообщает информационный портал Орловской области.
Распоряжением правительства Орловской области 3,4 млн рублей распределено на обустройство помещений в Овсянниковской и Масловской школах Орловского района. Вопрос о финансировании работ в Краснозоренской общеобразовательной школе, Закромско-Хуторской основной общеобразовательной школе и Судбищенской средней общеобразовательной школе будет решен в ближайшей перспективе.
Государственную экспертизу проходят еще 8 объектов.
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