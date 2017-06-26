Новости версия для печати 73 аварии произошло за минувшие выходные на дорогах Орловской области Телесные повреждения получили 13 человек, погибших нет. Подробности некоторых происшествий сообщила старший инспектор отделения пропаганды Управления ГИБДД по Орловской области, капитан полиции Инна Можарова.



Одно из ДТП было зарегистрировано 23 июня в 17:05. Водитель 1986 года рождения, управляя личным автомобилем «Форд Фокус», двигался со стороны улицы Саханская по межквартальному проезду в направлении улицы Чечневой. И в районе дома 65 по улице Планерная допустил наезд на пешехода – девочку 2009 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, в зоне его видимости. В результате наезда девочка получила телесные повреждения и была госпитализирована в детскую областную клиническую больницу. Ещё одно происшествие было зарегистрировано 24 июня в 13:05. Водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ-2109», двигался по автодороге Ливны-Евланово-Долгое (со стороны города Ливны в направлении посёлка Долгое) и в районе 13 километра выехал на встречную полосу дороги, где совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2115» под управлением водителя 1989 года рождения. В результате ДТП оба водителя, а также пассажиры автомобиля «ВАЗ-2115» (мужчина 1961 и женщина 1962 годов рождения) получили телесные повреждения. По фактам всех ДТП проводятся административные расследования. Госавтоинспекторы так же напоминают: на территории Орловской области по 30 июня проводится профилактическое мероприятие «Внимание! Дети!».





Татьяна Курбатова

26 июня 2017 года







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