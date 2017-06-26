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Ливны отметили День города

Уже 18-й год подряд центр молодёжи «Лидер» в канун дня рождения города собирает у своего порога множество людей. Ливенцев и гостей громогласно встречал ансамбль «Ливенские гармошки».

Приветственная музыка звучала, в том числе, и в адрес делегация из Орла. Представители областной столицы стараются как можно чаще посещать наш город. Ведь для многих Ливенский край занимает особое место в сердце.

В рамках торжества состоялось награждение тех, кто своим трудом в различных сферах способствует развитию качества жизни в Ливнах. Это лучшие из лучших, самые настоящие лица года.

Церемония награждения тесно сплеталась с выступлениями творческих коллективов. Организаторы из года в года привносят в программу новые элементы, и, судя по реакции зала, это у них получается.