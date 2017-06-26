Новости версия для печати 67 случаев обнаружения фальшивок было зарегистрировано на территории Орловской области в этом году Этот вопрос обсудили на заседании Общественного совета УМВД.



Фальшивомонетничество - проблема столь же древняя, как и сам денежные знаки. Сегодня специалисты по подделке купюр отточили мастерство настолько, что борьба с фальшивками выходит на новый технический уровень. Иван Павлов, заместитель начальника УМВД РФ по Орловской области: «Качества фальшивых денежных знаков заметно улучшилось. Так, что сегодня даже в банке их пропускают. Только при наличии современного оборудования эти факты выявляются».



Александр Романов, заместитель начальника отдела УЭБиПК УМВД РФ по Орловской области: «На 1 июня 2017 года зарегистрировано 67 фактов сбыта фальшивых денежных знаков. В основном, это пятитысячные купюры и тысячные». Поддельные деньги не только обогащают организованные преступные группировки, но и создают перекос в экономике страны. Члены Общественного совета уверены: Закон слишком мягок к преступникам. Николай Куревин, член Общественного совета при УМВД РФ по Орловской области: «Фальшивомонетничество в СССР процветало, но при этом была жесткая статья вплоть до высшей меры наказания. Если мы сейчас не пойдем по этой истории – я понимаю, что это не отпугнет фальшивомонетчиков, - но она, может быть, кого-то заставит задуматься. Только один из вариантов – это обращение на федеральный уровень». В помощь орловским участковым у членов совета также созрело несколько предложений. В условиях роста города в новых микрорайонах никто не предусмотрел для участковых помещений. Сейчас проблему отчасти решают за счет передвижных пунктов полиции. Причин поддержать эту службу у общественников несколько: за прошлый год участковыми раскрыто до четверти всех преступлений; ими принято до 70% всех заявлений, поступающих от населения в УМВД; пресечено 11 тысяч правонарушений.





Иван Суверин

26 июня 2017 года







На главную страницу





