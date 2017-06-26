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67 случаев обнаружения фальшивок было зарегистрировано на территории Орловской области в этом году

Этот вопрос обсудили на заседании Общественного совета УМВД.

Фальшивомонетничество - проблема столь же древняя, как и сам денежные знаки. Сегодня специалисты по подделке купюр отточили мастерство настолько, что борьба с фальшивками выходит на новый технический уровень. 
Иван Павлов, заместитель начальника УМВД РФ по Орловской области: «Качества фальшивых денежных знаков заметно улучшилось. Так, что сегодня  даже в банке их пропускают. Только при наличии современного оборудования эти факты выявляются». 

Александр Романов, заместитель начальника отдела УЭБиПК УМВД РФ по Орловской области: «На 1 июня 2017 года зарегистрировано 67 фактов сбыта фальшивых денежных знаков. В основном, это пятитысячные купюры и тысячные».
Поддельные деньги не только обогащают организованные преступные группировки, но и создают перекос в экономике страны. Члены Общественного совета уверены: Закон слишком мягок к преступникам.
Николай Куревин, член Общественного совета при УМВД РФ по Орловской области: «Фальшивомонетничество в СССР процветало, но при этом была жесткая статья вплоть до высшей меры наказания. Если мы сейчас не пойдем по этой истории – я понимаю, что это не отпугнет фальшивомонетчиков, - но она, может быть, кого-то заставит задуматься. Только один из вариантов – это обращение на федеральный уровень».
В помощь орловским участковым у членов совета также созрело несколько предложений. В условиях роста города в новых микрорайонах никто не предусмотрел для участковых помещений. Сейчас проблему отчасти решают за счет передвижных пунктов полиции. Причин поддержать эту службу у общественников несколько: за прошлый год участковыми раскрыто до четверти всех преступлений; ими принято до 70% всех заявлений, поступающих от населения в УМВД; пресечено 11 тысяч правонарушений.
 



Иван Суверин
26 июня 2017 года

 


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