Один перекресток – два ДТП

|
|
Один перекресток – два ДТПСегодня во втором часу дня на пересечении Болховского шоссе и улицы Раздольной две автоаварии произошли с интервалом в 5 минут. Пострадали 2 человека.
Первыми на этом сложном регулируемом перекрестке столкнулись «Лада» 15-й модели и автомобиль «Сааб». Продолжая инерционное движение, одна из машин пробила пешеходные ограждения, другая врезалась в дорожный знак. Автомобилистка, управлявшая «Ладой», получила ушибы и закрытую черепно-мозговую травму. С момента ДТП не прошло и пяти минут, когда в другой части перекрестка под «Ладу» 12-й модели попала женщина пешеход.
Хотя оба ДТП инспекторами оформлялись как отдельное происшествия, связь между обеими автоавариями, как выяснили полицейские, все же была. Увидев первое ДТП, водитель «Лады» отвлекся и допустил второе.
Женщина-пешеход, получив первую помощь на месте, от госпитализации отказалась. Врачи обнаружили у нее ушибы бедра и руки. При составлении схемы ДТП между водителем и полицейскими то и дело возникали разногласия.
По обеим авариям ведется административное дознание. Одним из сопутствующих факторов в ГИБДД считают жаркую погоду. Она, по словам инспекторов, крайне негативно сказывается на концентрации водителей.