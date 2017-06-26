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Один перекресток – два ДТП

Первыми на этом сложном регулируемом перекрестке столкнулись «Лада» 15-й модели и автомобиль «Сааб». Продолжая инерционное движение, одна из машин пробила пешеходные ограждения, другая врезалась в дорожный знак. Автомобилистка, управлявшая «Ладой», получила ушибы и закрытую черепно-мозговую травму. С момента ДТП не прошло и пяти минут, когда в другой части перекрестка под «Ладу» 12-й модели попала женщина пешеход.



Хотя оба ДТП инспекторами оформлялись как отдельное происшествия, связь между обеими автоавариями, как выяснили полицейские, все же была. Увидев первое ДТП, водитель «Лады» отвлекся и допустил второе.



Женщина-пешеход, получив первую помощь на месте, от госпитализации отказалась. Врачи обнаружили у нее ушибы бедра и руки. При составлении схемы ДТП между водителем и полицейскими то и дело возникали разногласия.



По обеим авариям ведется административное дознание. Одним из сопутствующих факторов в ГИБДД считают жаркую погоду. Она, по словам инспекторов, крайне негативно сказывается на концентрации водителей.