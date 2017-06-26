Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Что повлияло: жара или человеческий фактор? На одном перекрестке за 5 минут произошло 2 ДТП. - Музыка созвучная человеческой душе. В Орле начали проводить уроки колокольного звона. - В Орловской области планируют построить более 50 фельдшерско-акушерских пунктов. - Как отдыхают школьники, проверили активисты ОНФ. - В «Спасском» встретили дорогих гостей песнями и особым вареньем.

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Вести-Орёл

26 июня 2017 года







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