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вторник
27.06.2017
14:07:29
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Сегодня в Орле на площади Ленина состоится открытый фестиваль «Россия молодая»Фестиваль посвящен Дню молодежи.
Он начнется в 18:30 с концерта творческих коллективов города. У всех желающих будет возможность поучаствовать в веселых конкурсах и выиграть памятный приз. Кроме того, поздравить молодежь города с праздником придут представители руководства области и города.
Среди гостей фестиваля – кавер-группа из Брянска BREAKING BAD. Артисты порадуют орловцев двумя выходами по 45 минут в 19 и 20 часов.
Завершится фестиваль в 21 час массовым молодежным флешмобом. Волонтеры раздадут всем гостям праздника воздушные шары цвета российского триколора. Затем шары одновременно будут запущены в небо.
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