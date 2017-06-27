Новости версия для печати Налоговая инспекция по городу Орлу подсчитала поступления налогов за 5 месяцев этого года В консолидированный бюджет поступило более 6 млрд. рублей, рост к уровню прошлого года – более 700 млн. рублей.



В Инспекции наблюдается положительная динамика поступления налогов и сборов во все уровни бюджетов. Основная часть доходов консолидированного бюджета сформировалась за счет налога на доходы физических лиц, НДС и налога на прибыль.





Максим Шилов

27 июня 2017 года







На главную страницу





