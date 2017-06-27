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В Орловской глубинке набирают популярность нетрадиционные виды спорта

Ходоков с палками тут можно встретить в любое время суток. Самый популярный маршрут – 5 километров по объездной трассе. Многие для занятий обзавелись специальными палками. Они, кстати, должны соответствовать требованиям: удобная рукоятка, ремешок, сама палка должна быть лёгкой и прочной, а длина должна высчитываться по специальной формуле. Но главное в скандинавской ходьбе – это держать ритм. Он должен быть чуть интенсивнее, чем при обычной ходьбе.

Специалисты отмечают, что скандинавская ходьба тренирует 90% всех мышц тела, благодаря чему сжигает больше лишних калорий и помогает быть в тонусе. А также улучшает работу сердца и легких.