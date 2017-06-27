Новости версия для печати Сегодня в Орловской области начал свою работу Аграрный форум «Шатилово» Аграрный форум будет проходить в течение трех дней.



Откроется форум Всероссийская научная конференция «Роль генетических ресурсов в повышении продуктивности и экологической устойчивости растениеводства» в круглом зале администрации области. На пленарном заседании с докладами выступят именитые ученые нашей страны и ближнего зарубежья. Также в первый день участники форума посетят ведущие предприятия агропромышленного комплекса Орловщины.



28 июня на Шатиловской сельскохозяйственной опытной станции в пройдет Ярмарка сортов и гибридов полевых культур. Помимо знакомства с достижениями орловских селекционеров состоятся круглые столы. Завершит насыщенную рабочую программу дня совещание по проблемным вопросам развития агропромышленного комплекса Орловской области под руководством первого заместителя Министра сельского хозяйства Джамбулата Хатуова.



На 29 июня запланировано посещение экспериментальных полей научно-производственного предприятия «Дубовицкое», осмотр посевов сортоучастка Орловского филиала Госсорткомиссии.





Максим Шилов

27 июня 2017 года







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