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Почти 16 рублей федеральных средств выделяется на каждый рубль, направляемый из областного бюджета на развитие АПК в 2017 году

О господдержке Агропромышленного комплекса говорили на аппаратном совещании в администрации Орловской области.

Соглашение между Минсельхозом России и региональным Правительством предусматривает выделение более полутора миллиардов рублей из федерального бюджета, сообщила и.о. руководителя Департамента сельского хозяйства Ирина Митькина.

Также сельхозпредприятиям области будет предоставлено более 300 миллионов рублей субсидий по льготным краткосрочным кредитам и 140 миллионов рублей – по инвестиционным кредитам.

По словам Ирины Митькиной, в 2017 году беспрецедентное содействие оказывается садоводству. Объем субсидий на закладку и уход за плодово-ягодными насаждениями в 10 раз превышает показатели прошлого года. Кроме того, проведены конкурсы на получение грантовой поддержки начинающими фермерами.

На совещании отмечено, что предприятия АПК остаются стабильными налогоплательщиками. В 2016 году в территориальный бюджет ими перечислено более 2 миллиардов рублей, что почти на четверть больше, чем годом ранее.


Максим Шилов
27 июня 2017 года

 


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