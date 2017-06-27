Новости версия для печати Лето возвращается в Орел В ближайшие дни на берега Оки продолжит поступать теплый воздух.



Однако не все так безоблачно. Погода может подмочить свою репутацию. Сегодня прогнозируются осадки – дождь будет сопровождаться порывистым ветром и грозой.

Валерий Селихов, начальник орловского Гидрометцентра: «В ближайшие сутки Орловская область будет находиться в южной части циклона. Циклон будет приносить нам осадки, вместе с осадками возможны грозы, усиление ветра до 18 метров в секунду, температура воздуха увеличится и будет колебаться до 26 градусов. 28 и 29 числа Орловская область будет находиться в зоне антициклона, осадков не ожидаем, температурный максимум ожидается до 26-28 градусов. В ночные часы до 16-18 градусов».

По предварительным прогнозам, в финале недели столбики термометров продолжат держать уверенный плюс.





Татьяна Дьяконова

27 июня 2017 года







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