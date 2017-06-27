Новости версия для печати Грибной сезон начался не только для любителей тихой охоты, но и для спасателей В понедельник вечером спасатели искали потерявшегося в лесах Мценского района мужчину.



К спасателям обратилась его супруга. У 64-летнего грибника села зарядка в мобильном телефоне и он не выходил на связь. В итоге в поисково-спасательной операции участвовали 20 человек, включая добровольцев из отряда «Лиза Алерт». Потерявшегося нашли в полдевятого вечера. Медпомощь ему не потребовалась.

Фото ГУ МЧС России по Орловской области.





Татьяна Напольских

27 июня 2017 года







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