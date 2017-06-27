Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Что посеяли орловские земледельцы, изучает вся страна. Сегодня в регионе стартовал Аграрный форум. - Молитва о возрождении. Спустя 87 лет у храма Казанской иконы Божьей матери в селе Моховое прошло богослужение. - Пять километров пешком – за здоровьем. В Покровском районе набирает популярность скандинавская ходьба. - Браво, Бравикова! Наша землячка завоевала 4 награды.





Вести-Орёл

27 июня 2017 года







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