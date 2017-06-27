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Храм Казанской иконы Божьей матери в селе Моховом получил новую жизнь

С 1930 он был закрыт. В 2017-м впервые за 87 лет на этой земле прозвучал молебен. Он положил начало возрождения и церкви, и села. 26 июня теперь для Мохового – практически второй день рождения, говорят селяне.

От кирпичной церкви с декором в духе раннего классицизма – сегодня мало что осталось. В 1777-м году ее заложил Иосиф Шатилов - тот самый, который стал реформатором отечественной агротехники. И здесь же, в своем родовом имении, у стен храма и был похоронен.
 
26 июня 2017 года состоялось первое за 87 лет богослужение. В 1930-м храм закрыли, помещения использовали как склад удобрений. Верхние ярусы и колокольня времени забытья не выдержали. 
Сергей Бутусов, меценат: «Немножко разрушена под воздействием погоды колокольня, а передняя часть - там, где алтарь, трапезная, - более или менее сохранилось. Я думаю, что к осени мы должны кровлю закрыть».
О том, что храму подарят второе рождение, заговорили год назад на Шатиловском форуме. В 1996-м храм частично законсервировали. Реконструкция начнется уже в этом году.
Владимир Васильев, заместитель председателя ГД ФС РФ: «Главное – это вера, дух, дух созидать и дух бойцов и победителей. Вера рождает. Начали с храма. Хорошо, что это сделали люди. Это, в общем-то, частный капитал. Это люди, которые хотят искренне возродить храм». 
Николай Ковалёв, депутат ГД ФС РФ от Орловской области: «Они вкладывают деньги в восстановление храмов, в восстановление промышленности, производства – в этом залог успеха, будущего России».
О почвозащитном лесоразведении, центром которого и стало Моховое, можно узнать в музее опытной станции. Шатиловский лес – уникальный природный памятник. Более тысячи гектаров дуба, лиственницы, сосны, клена. Некоторым деревьям 150 лет. 
 
Молебен, который был проведен в честь реконструкции храма, предварил значимый для всех аграриев форум. На три дня Орловщина каждый год становится центром международного уровня для аграриев. Уже сегодня эти места принимают более 40 ученых и селекционеров. Аграрии старейшей опытной станции России – Шатиловской - представят разработанные здесь сорта и гибриды.



Надежда Невматулина
27 июня 2017 года

 


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