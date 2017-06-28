Новости версия для печати

С 1 июля платежи за услуги ЖКХ будут начисляться, исходя из новой стоимости ресурсов

Электричество по одноставочному тарифу для орловцев будет стоить 3 рубля 62 копейки за 1 кВт¬ч. Сейчас его цена – 3,50.

По данным компании «Газпром теплоэнерго Орел», подорожает и теплоснабжение. Одна Гектокалория будет стоить 1803,25 рубля, что на 64,33 рубля больше, чем в первом полугодии.

Горячее водоснабжение будет стоить 118,42 рубля за кубический метр, тогда как до 1 июля его цена составляла 114,2 рубля за один кубический метр.

Холодное водоснабжение подорожает на 56 копеек – с 15,25 рубля до 15,81 рубля за кубический метр.

Водоотведение обойдется в 13,19 рубля, тогда как прежняя цена была 12,72 рубля за один кубический метр.

Единственный тариф, который пока остается под вопросом, — тариф за газ. Сейчас кубический метр голубого топлива обходится в Орле в 6 рублей 37 копеек, новая стоимость будет известна только 30 июня.