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30 научно-исследовательских учреждений страны прислали своих аграриев на Орловщину

Аграрный форум открыла Всероссийская научная конференция.

Аграрный форум начался с пленарного заседания. Под председательством заместителя Министра сельского хозяйства России и с участием ведущих аграриев обсудили текущую ситуацию с грядущей уборкой урожая. Заместитель министра высоко оценил показатели нашего региона. 
Джамбулат Хатуов, первый заместитель министра сельского хозяйства России: «Орловская область является достаточно динамичным регионом. Нас удовлетворяет сегодняшняя аграрная политика. Есть очень большие успехи, достигнутые в растениеводстве. Сегодня мы будем обсуждать дальнейшие наши совместные усилия в области генетики, селекции».
Александр Бударин, первый заместитель губернатора Орловской области: «Мы на верном пути, и при поддержке министерства, уверен, будем и в дальнейшем развиваться как положено. То, что сегодня мы устойчиво эти 3 млн. тонн собираем, это, конечно, огромный вклад сельскохозяйственной науки, без которой, наверное, совсем недавно невозможно было себе даже представить».
Кульминацией форума станет завтрашний день. На Шатиловской опытной станции пройдет большая ярмарка сортов, здесь будет представлено более 500 делянок с новыми сортами.
 



Анна Боева
27 июня 2017 года

 


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