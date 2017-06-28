Новости версия для печати Орловский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях опротестовал необоснованное поощрение заключенной Нарушение было вскрыто в ходе рутинной проверки в одном из учреждений пенитенциарной системы области.



Подобные поощрения, пояснили в прокуратуре, являются важным фактором для условно-досрочного освобождения заключенных. Альберт Эрастов, старший помощник орловского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях: «Установлено, что на основании постановления начальника исправительного учреждения за добросовестное отношение к труду благодарностью поощрена осужденная, длительное время не выполнявшая нормы выработки продукции. В связи с этим орловский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях вынес на это постановление протест, по результатам рассмотрения которого незаконное поощрение отменено». Стоит отметить, что прокурорам также не раз приходилось опротестовывать и незаконные взыскания, наложенные на заключенных.





Иван Суверин

27 июня 2017 года







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