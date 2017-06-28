Новости версия для печати Депутат Госдумы Николай Ковалев провел личный приём граждан Рождение новой семьи жители маленьких населенных пунктов вынуждены регистрировать в более крупных поселках и райцентрах. Такая проблема была озвучена на личном приеме депутата Госдумы Николая Ковалева.



Регистрация браков – это полбеды, еще сложнее с получением свидетельств о рождении и о смерти. Причем это не частный случай. Схожие проблемы возникают повсеместно. Николай Ковалев, депутат Государственной Думы РФ от Орловской области: «Нарушается связь поколений, которая очень дорога, будем думать, как ситуацию исправить. Специалисты подготовят предложения, какие изменения внести на областном уровне и в Государственной Думе. Но я должен заручиться поддержкой абсолютного большинства глав». Личный прием депутат Госдумы проводил совместно со спикером орловского Облсовета Леонидом Музалевским.





Татьяна Напольских

27 июня 2017 года







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