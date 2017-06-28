Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


среда
28.06.2017
1:49:31
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

Депутат Госдумы Николай Ковалев провел личный приём граждан

Рождение новой семьи жители маленьких населенных пунктов вынуждены регистрировать в более крупных поселках и райцентрах. Такая проблема была озвучена на личном приеме депутата Госдумы Николая Ковалева.

Регистрация браков – это полбеды, еще сложнее с получением свидетельств о рождении и о смерти. Причем это не частный случай. Схожие проблемы возникают повсеместно. 
Николай Ковалев, депутат Государственной Думы РФ от Орловской области: «Нарушается связь поколений, которая очень дорога, будем думать, как ситуацию исправить. Специалисты подготовят предложения, какие изменения внести на областном уровне и в Государственной Думе. Но я должен заручиться поддержкой абсолютного большинства глав». 
Личный прием  депутат Госдумы проводил совместно со спикером орловского Облсовета Леонидом Музалевским.



Татьяна Напольских
27 июня 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Интернет-издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-47756 от 8 декабря 2011 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта