Новости версия для печати Прогноз погоды для жителей дома №11 по улице Нормандия-Неман в Орле – важнее всего Если передают дожди – необходимо запастись вёдрами и тазами. Капитальный ремонт к ним пришел в конце апреля. А вместе с ним и капитальные проблемы: раскрытая крыша и, как следствие, вода на потолке и стенах.



В деревянной двухэтажке – ровеснице революции - по смете должны были заменить кровлю, отремонтировать подвал, обновить фасад и инженерные сети. 2 млн 300 тысяч – стоимость работ. Пока же от капитального ремонта у жителей одни проблемы. Ирина Дементьева, жительница дома №11 по ул. Нормандия-Неман: «Проводка вся мокрая, боимся жить здесь. У соседки в девятой квартире обвалился потолок, большой кусок отвалился. Никаких мер не приняли». Пока шли дожди, дом стоял без крыши, а рабочих на объекте не было. Жильцы строили догадки, почему вместо шифера над их головами оказалась пленка. Марина Позднякова, жительница дома №11 по ул. Нормандия-Неман: «Не делают, потому что обнаружили, что нарушена реконструкция дома, что если будет железо для перекрытия, может рухнуть дом». У подрядчика – московской компании, специализирующейся на реставрации, - своя версия: подвели поставщики материалов. Роман Елин, генеральный директор компании-подрядчика: «Материалы должны были поставить в один день, раскрыта была крыша, ждали материал. Материал не приехал, крыша раскрылась. Крыша не раскрывается по частям, потому что идет полная замена стропильной системы». На счету этого подрядчика – больше 15-ти домов в Орле, в том числе и так называемых «культурных». От обязательств он не отказывается и обещает сделать ремонт в квартирах, которые пострадали от дождя. Сам же дом должны сдать к 1 июля.









Надежда Невматулина

27 июня 2017 года







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