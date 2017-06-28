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Прогноз погоды для жителей дома №11 по улице Нормандия-Неман в Орле – важнее всего

Если передают дожди – необходимо запастись вёдрами и тазами. Капитальный ремонт к ним пришел в конце апреля. А вместе с ним и капитальные проблемы: раскрытая крыша и, как следствие, вода на потолке и стенах.

В деревянной двухэтажке – ровеснице революции - по смете должны были заменить кровлю, отремонтировать подвал, обновить фасад и инженерные сети. 2 млн 300 тысяч – стоимость работ. Пока же от капитального ремонта у жителей одни проблемы.
Ирина Дементьева, жительница дома №11 по ул. Нормандия-Неман: «Проводка вся мокрая, боимся жить здесь. У соседки в девятой квартире обвалился потолок,  большой кусок отвалился. Никаких мер не приняли». 
Пока шли дожди, дом стоял без крыши, а рабочих на объекте не было. Жильцы строили догадки, почему вместо шифера над их головами оказалась пленка. 
Марина Позднякова, жительница дома №11 по ул. Нормандия-Неман: «Не делают, потому что обнаружили, что нарушена реконструкция дома, что если будет железо для перекрытия, может рухнуть дом». 
У подрядчика – московской компании, специализирующейся на реставрации, - своя версия: подвели поставщики материалов.
Роман Елин, генеральный директор компании-подрядчика: «Материалы должны были поставить в один день, раскрыта была крыша, ждали материал. Материал не приехал, крыша раскрылась. Крыша не раскрывается по частям, потому что идет полная  замена стропильной системы».
На счету этого подрядчика – больше 15-ти домов в Орле, в том числе и так называемых «культурных». От обязательств он не отказывается и обещает сделать ремонт в квартирах, которые пострадали от дождя. Сам же дом должны сдать к 1 июля.
 





Надежда Невматулина
27 июня 2017 года

 


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