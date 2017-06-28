Новости версия для печати Роспотребнадзор: во многих европейских странах в эти дни фиксируется заболеваемость вирусным гепатитом А Тем, кто собирается на отдых или в командировку в Европу, необходимо соблюдать осторожность.



Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют тем, кто выезжает в Европейский регион заблаговременно привиться от этой инфекции. Екатерина Яшкина, начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Орловской области: «Вакцинация от гепатита А не включена в национальный календарь профилактических прививок, и для того, чтобы привиться, необходимо заказать вакцину в аптечном учреждении, приобрести эту вакцину и прийти в медучреждения по месту жительства для проведения вакцинации». Гепатит А - это, по сути, острая кишечная инфекция. Поэтому если нет прививки, защититься от гепатита можно, только строго соблюдая правила гигиены и питания.





Елена Литинская

28 июня 2017 года







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