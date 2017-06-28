Роспотребнадзор: во многих европейских странах в эти дни фиксируется заболеваемость вирусным гепатитом А

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Роспотребнадзор: во многих европейских странах в эти дни фиксируется заболеваемость вирусным гепатитом АТем, кто собирается на отдых или в командировку в Европу, необходимо соблюдать осторожность.
Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют тем, кто выезжает в Европейский регион заблаговременно привиться от этой инфекции.
Екатерина Яшкина, начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Орловской области: «Вакцинация от гепатита А не включена в национальный календарь профилактических прививок, и для того, чтобы привиться, необходимо заказать вакцину в аптечном учреждении, приобрести эту вакцину и прийти в медучреждения по месту жительства для проведения вакцинации».
Гепатит А - это, по сути, острая кишечная инфекция. Поэтому если нет прививки, защититься от гепатита можно, только строго соблюдая правила гигиены и питания.