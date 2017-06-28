Орловская Госавтоинспекция приглашает принять участие в семейном велоконкурсе

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среда
28.06.2017
11:28:42
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Орловская Госавтоинспекция приглашает принять участие в семейном велоконкурсеСостязание является частью профилактической акции «Внимание! Дети!». Сам же конкурс приурочен ко дню Семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля.
Чтобы стать участником конкурса необходимо собрать семейную команду из трех человек, среди них обязательно должен быть ребенок в возрасте от 7 до 12 лет. Потребуется также два велосипеда – взрослый и детский. Особое внимание судьи будут обращать на экипировку. Поэтому в форме стоит быть оригинальными.
Подать заявку нужно до 30 июня через Интернет – адрес электронной почты gibdd57@mail.ru с пометкой "Семейный велоконкурс", а также по телефону 72-90-64 с 11:00 до 17:00.
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