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Вниманию водителей!

До 6 вечера автомобиль нельзя оставлять:

- на ул. Салтыкова-Щедрина от дома 35 до ул. Полесская;

- на пл. Ленина от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора и на площадке от гостиницы «Салют» до пл. Ленина;

- на ул. М. Горького от ул. Брестская до ул. Пионерская;

- на пл. Ленина от ул. Салтыкова- Щедрина до ул. М. Горького и на площадке между домом 28 по ул. М. Горького и пл. Ленина.