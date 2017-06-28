Новости версия для печати В Орле отремонтируют музей Леонида Андреева Реконструкцию планируют начать в ближайшее время.



В регионе работает 12 музеев: три областных, восемь муниципальных и один федеральный – родовая усадьба И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново». В этом году исполняется 200 лет со дня рождения нашего знаменитого земляка, и все учреждения культуры региона активно включились в подготовку к празднованию этой даты.



Особое место в подготовке занимают ремонтно-реставрационные работы. В минувшем году завершили ремонт в музеях И. А. Бунина, Т. Н. Грановского и писателей-орловцев. В этом приведут в порядок дом Леонида Андреева.





Мария Семак

28 июня 2017 года







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