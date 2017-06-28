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Журналисты орловских СМИ в ходе специально организованного пресс-тура познакомились с новым исправительным учреждением региона

В январе этого года Шаховская воспитательная колония была перепрофилирована в КП-3.

Рассчитано учреждение на 400 осуждённых – неоднократно судимых и переведённых по решению суда со строгого или общего режимов. Ориентирована, в основном, на производство и переработку сельхозпродукции.

Как рассказал начальник Управления федеральной службы исполнения наказаний по Орловской области Владимир Волосевич, колонии-поселении по своему смыслу – это те учреждения, где преобладает не исправительная направленность, а скорее социальная.
Владимир Волосевич: «Именно в колонии-поселении осужденные наиболее приближены к жизни на свободе. Резкое отличие от колоний, в которых они были в том, что здесь разрешена гражданская форма одежды. У них на руках имеются деньги, ценности. Они имеют право выхода в населённый пункт, т.е. посещение магазинов, аптек, практически любых учреждений. Осуждённые постепенно начинают адаптироваться к нормальной жизни. Потому что мы заинтересованы в том, чтобы после отбытия наказания человек попадал в общество нормальным человеком».
За периметром колонии-поселения № 3 журналисты посетили совсем недавно капитально отремонтированную столовую с новым оборудованием, храм во имя Великомученицы Анастасии Узорешительницы, общежития, банно-прачечный комбинат и клуб. А также образовательное учреждение, где с сентября начнут обучать по специальностям: овощевод, повар, швея. Есть и готовый к запуску швейный участок.

Прошло почти два года, как воспитательную колонию закрыли. Здания и помещения новой КП-3 нуждаются в ремонте. Администрация в большей степени рассчитывает на прибыль от производственной деятельности.


Евгения Костомарова
28 июня 2017 года

 


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