Новости версия для печати В орловском Краеведческом музее прошли мероприятия, посвященные Году Экологии в России Там был представлен документальный фильм «Зубры России: прошлое, настоящее, будущее». Это медиапроект Русского географического общества. В ближайшее время фильм появится в эфире ГТРК «Орел».



27 июня в залах Краеведческого музея начали работу две фотографические выставки, посвященные природе «Орловского полесья». Свои работы представили известные в Орле фотографы - Александр Голубев, Алексей Бородин и Дмитрий Голубев.



Также в этот день были награждены победители викторины на тему «Зубры России», которую провели среди школьников Орла. Призы и дипломы получили Анна Терешина и Ангелина Головнова. Но гвоздем программы, безусловно, стал фильм о символе национального парка – зубре. Фильм был снят на грант Русского географического общества.

Олег Пригоряну, директор национального парка «Орловское полесье»: «В этом фильме есть душа, он цепляет, и он будет служить главному, потому что для нас самое главное - экологическое просвещение, это движение вслед за зубрами, а иногда и впереди зубров - в Брянскую, Калужскую, Орловскую область, потому что мы уже далеко за пределами административных границ национального парка «Орловское полесье». Фильм снимали ровно год. Его авторы познакомились не только с королем чащи, но и с людьми, которые охраняют, наблюдают, кормят и защищают этого гиганта. Каждый год, благодаря вниманию государства и неустанной заботе человеческих рук, популяция увеличивается на 50 телят. Сегодня на границе Брянской и Орловской областей свободно живут 500 особей. Двадцать лет назад об этом можно было только мечтать. 1998 году в «Орловском полесье» только появился на свет первый зубренок.



Фильм «Зубры России: прошлое, настоящее, будущее» ориентирован в первую очередь на экопросвещение.

Олег Пригоряну, директор национального парка «Орловское полесье»: «Он прекрасно вписывается в уроки природоведения, он прекрасно вписывается в различные региональные визит-центры. Фильм уже демонстрировался губернатору Орловской области и послу Армении». Автор фильма - калужанин Михаил Хрящев. Сотрудники заповедника помогали ему, как могли. Для съемок была задействована не только обычная аппаратура, очень выручали беспилотники, которые не раз терялись в лесах, но хорошие кадры осторожного зубра все равно удалось отснять

Наталья Шпиленок, зам. директора национального парка «Орловское полесье» по экологическому просвещению и туризму: «Самые большие видовые удачи это, конечно же, съемка стада зубров, где можно наблюдать не только взрослых зубров, но и молодое потомство, потому что у зубров матриархат. Это довольно-таки социальные животные, и, конечно, когда они находятся в стаде, можно видеть всю иерархию, взаимоотношения внутри этой популяции, это радовало больше всего». Сегодня проект по расселению зубров в живой природе один из самых успешных в России. Мы - третья страна после Польши и Беларуси по численности зубра в природе. Но у нас есть одно преимущество – лесной ресурс. И через два десятилетия мы вполне можем догнать и перегнать эти страны, чтобы сохранить самого крупного лесного зверя современной фауны для наших потомков.









Эва Стасюлевич

28 июня 2017 года







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