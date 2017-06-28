Новости версия для печати С апреля и по октябрь жизнь орловцам осложняют клещи 14 % всех паразитов, сданных на анализ в лабораторию, оказываются инфицированными. Клещевого энцефалита в нашем регионе, к счастью, нет. Однако с недавнего времени, кроме привычного боррелиоза, обнаружилась еще одна инфекция, о которой мало кто знает.



Клещи могут носить в себе целый букет возбудителей инфекционных заболеваний. В нашем регионе обстановка вдвое спокойнее, чем в среднем по стране. Однако до последнего времени в Орловской области обнаруживались только боррелии, и вдруг активизировалась еще одна клещевая инфекция.

Екатерина Яшкина, начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Орловской области: «На территории области была лабораторно подтверждена циркуляция среди клещей возбудителя нового для нашей территории заболевания - гранулоцитарного анаплазмоза человека». Анализ сданных в лабораторию клещей этой инфекции в большинстве случаев не показал, ведь укушенные люди просили проверить насекомое на боррелиоз. Однако реакция организма на инфицирование гранулоцитарным анаплазмозом наверняка встречалась.

Екатерина Яшкина, начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Орловской области: «Гранулоцитарный анаплазмоз человека, как правило, протекает в виде легкого простудного заболевания ОРВИ или в виде легкой острой кишечной инфекции». Наша коллега Татьяна Дьяконова недавно столкнулась, видимо, именно с носителем этой инфекции.

Татьяна Дьяконова, корреспондент ГТРК «Орел»: «Паразита подцепила во время съемок в поселке Шахово, сама извлекла его самостоятельно, и на следующий день почувствовала недомогание, появился насморк, температура и ровно неделю я болела». Мониторинг Роспотребнадзора показал, что наиболее часто инфицированные клещи встречаются в Медведевском лесу Орла, Хотынецком и Орловском районах области. Врачи-инфекционисты при этом советую обязательно обращаться к врачу еще до результатов лабораторной экспертизы.

Иван Симаков, зам. главного врача НКМЦ им. Круглой по инфекционной работе: «Мы рекомендуем начать антибактериальную профилактику заболевания как можно раньше, желательно в день укуса клеща, в день снятия его с кожных покровов, и в дальнейшем по результатам исследований будет понятно, стоит ли ее продолжать или можно ее закончить». Также медики советуют интересоваться на сайте Роспотребнадзора о носителях инфекции в тех областях, куда вы едете отдыхать. Так, например, в Крыму есть клещи, которые переносят энцефалит. Поэтому, отправляясь туда, нужно принять меры профилактики, о которых расскажет врач.





Елена Литинская

28 июня 2017 года







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