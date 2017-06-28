Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- «Двойной удар» по орловцам. Оказалось, что клещи переносят не только баррелиоз. - Орловская область стала участником программы «Комплексное развитие моногородов». - Праздник поколения Next. День молодежи в Орле прошел весело и ярко.

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Вести-Орёл

28 июня 2017 года







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