Новости версия для печати У Мценска появился уникальный шанс получить новое рождение Благодаря приоритетной федеральной программе комплексного развития моногородов, он может стать более комфортным, создать новые виды производств и дать жителям свыше 1000 дополнительных рабочих мест.



Программа комплексного развития моногородов стартовала в конце прошлого года. В список попали 319 муниципальных образований страны, где определяющим фактором социально-экономического развития являются одно или два промышленных предприятия. Город Мценск относится ко второй категории моногородов. Работа в этом направлении уже началась. Был разработан и утвержден паспорт комплексного развития. Андрей Беляев, глава г. Мценска: «Сама программа рассчитана до 2025 года, и сегодня мы на несколько лет формируем наши планы. Сегодня наша цель – создать новые производства, диверсифицировать градообразующие предприятия. Цель всего этого – создание новых рабочих мест». Базой стратегического размещения производительных сил и зоной притяжения инвестиционных проектов определена территория индустриального парка «Зеленая роща», который примыкает к границам моногорода. С его возможностями познакомились представители Фонда развития моногородов, которые прибыли в Мценск с рабочим визитом. Ольга Бочмаго, и.о. генерального директора компании «Корпорация развития Орловской области»: «У нас есть уникальная возможность получить поддержку федерального бюджета и войти в программу софинансирования расходов на строительство инфраструктуры для наших инвесторов. Это позволит нам расширить соответственно территорию нашего индустриального парка, заполненную инфраструктурой, практически обеспечить ее на сто процентов. Соответственно это обеспечит нашим инвесторам более комфортные условия и будет способствовать тому, чтобы инвесторы заходили на территорию Орловской области и с большим удовольствием здесь останавливались». С перспективами индустриального парка представители Фонда смогли познакомиться не только в теории, но и на практике. Они посетили одно из предприятий-резидентов на территории парка. Это один из крупнейших в стране производитель крупяных изделий. Николай Илюхин, генеральный директор резидента индустриального парка «Зеленая роща»: «В этом году ввели новый цех по производству хлопьев, где производится фасовка продукции. Мощность данного отделения составляет в сутки примерно 200 тонн продукции, и данная продукция ежесуточно отправляется в сеть». Есть желание стать резидентами индустриального парка и у других крупных российских производителей. Толчок к более интенсивному развитию и должна дать программа развития моногородов. Сергей Филатов, заместитель председателя правительства Орловской области по развитию инвестиционной деятельности: «Наша задача – все объяснить, показать, рассказать. Но чтобы принятие решений инвесторами не длилось месяцами, как это бывает иногда». Несмотря на все опасения, представители Фонда дали понять, что откладывать стартап проекта в Мценске они не настроены. Представленный потенциал получил положительную оценку. Владимир Волошин, руководитель проекта в Управлении сопровождения и мониторинга реализации комплексных проектов НО «Фонд развития моногородов»: «Проделана большая работа, и город умеет работать с инвестором, умеет договариваться и реализовывать длинные проекты. Для нас это знак, что нужно работать в этом городе, можно работать в нем, при этом мы работаем и с более сложными площадками, а здесь есть, в принципе, все – небольшое удаление от столицы, хорошие условия, поэтому мы заинтересованы максимально быстро зайти в этот город и оказать меры поддержки». Программа включает в себя меры по диверсификации экономики, развитию человеческого капитала, улучшению городской среды, повышению качества жизни горожан. На территории Мценска программа будет реализована по ряду приоритетных направлений. В частности, речь идет о ремонте и реконструкции улиц и дорог, строительстве новых канализационных систем, спортивных объектов и гостиничного комплекса. Андрей Беляев, глава г. Мценска: «Сегодня мы уже ремонтируем центральную улицу. Это требование Фонда. И сегодня в рамках этого требования нам выделены деньги на ремонт центральной улицы. И соответственно поэтому мы будем также реализовывать все другие мероприятия, которые наметили». В этот же день представители Фонда посетили ряд объектов городской инфраструктуры, включенных в паспорт Комплексной программы развития моногорода Мценска. Актуальные вопросы сотрудничества региона с Фондом развития моногородов детально были рассмотрены уже в ходе совещания с участием представителей городской власти.









Оксана Гранн

28 июня 2017 года







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