У Мценска появился уникальный шанс получить новое рождение

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среда
28.06.2017
19:30:48
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У Мценска появился уникальный шанс получить новое рождениеБлагодаря приоритетной федеральной программе комплексного развития моногородов, он может стать более комфортным, создать новые виды производств и дать жителям свыше 1000 дополнительных рабочих мест.
Программа комплексного развития моногородов стартовала в конце прошлого года. В список попали 319 муниципальных образований страны, где определяющим фактором социально-экономического развития являются одно или два промышленных предприятия. Город Мценск относится ко второй категории моногородов. Работа в этом направлении уже началась. Был разработан и утвержден паспорт комплексного развития.
Базой стратегического размещения производительных сил и зоной притяжения инвестиционных проектов определена территория индустриального парка «Зеленая роща», который примыкает к границам моногорода. С его возможностями познакомились представители Фонда развития моногородов, которые прибыли в Мценск с рабочим визитом.
С перспективами индустриального парка представители Фонда смогли познакомиться не только в теории, но и на практике. Они посетили одно из предприятий-резидентов на территории парка. Это один из крупнейших в стране производитель крупяных изделий.
Есть желание стать резидентами индустриального парка и у других крупных российских производителей. Толчок к более интенсивному развитию и должна дать программа развития моногородов.
Несмотря на все опасения, представители Фонда дали понять, что откладывать стартап проекта в Мценске они не настроены. Представленный потенциал получил положительную оценку.
Программа включает в себя меры по диверсификации экономики, развитию человеческого капитала, улучшению городской среды, повышению качества жизни горожан. На территории Мценска программа будет реализована по ряду приоритетных направлений. В частности, речь идет о ремонте и реконструкции улиц и дорог, строительстве новых канализационных систем, спортивных объектов и гостиничного комплекса.
В этот же день представители Фонда посетили ряд объектов городской инфраструктуры, включенных в паспорт Комплексной программы развития моногорода Мценска. Актуальные вопросы сотрудничества региона с Фондом развития моногородов детально были рассмотрены уже в ходе совещания с участием представителей городской власти.
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