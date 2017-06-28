Новости версия для печати Орел весело и ярко отметил Всероссийский День молодежи Накануне вечером центральная площадь Орла превратилась в большую концертную площадку, где своим искусством смогли поделиться со зрителями молодые таланты.



На сцене выступали солисты и группы. Были представлены различные направления и жанры. Кроме того, городская власть и областные депутаты вручили наиболее активным парням и девушкам почетные грамоты за достижения в различных отраслях.





Татьяна Напольских

28 июня 2017 года







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