Новости версия для печати За минувший год расходы областного бюджета увеличились более чем на миллиард рублей и составили почти 30 миллиардов Насколько эффективно расходовались эти средства, обсудили на публичных слушаниях в администрации области.



По итогам 2016 года основная часть государственных денег была направлена на социальные статьи. Это образование, культура, спорт, здравоохранение. Леонид Музалевский, председатель орловского Облсовета: «Исполнение областного бюджета в 2016 году осуществлялось на основе 25 государственных программ Орловской области. Доля программных расходов в общем объеме составила 94%, или 28 миллиардов 311,9 миллионов рублей». Расходы бюджета над доходами за 2016 год составил без малого 3 миллиарда рублей. Однако вовремя проведенные корректировки позволили сохранить финансирование ключевых статей. С учетом поступивших предложений и замечаний участниками публичных слушаний был выдан ряд рекомендаций Областному Совету и правительству о дальнейшем проведении взвешенной политики по сохранению сбалансированности и финансовой устойчивости бюджетной системы региона.





Оксана Гранн

28 июня 2017 года







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