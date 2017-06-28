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Сегодня орловская Госавтоинспекция провела очередной масштабный рейд на улицах города

Рейд был направлен на выявление автомобилистов, не уступивших пешеходам дорогу на переходах. Стоит напомнить, что подобная акция проходила в середине июня. Тогда за семь дней было оштрафовано более 300 водителей. Правда, не обошли вниманием и пешеходов-нарушителей. В протоколах фигурирует 700 человек.

Пешеходы – самые уязвимые участники дорожного движения. Правда, им об этом свойственно забывать. Но если этого обстоятельства не помнит и водитель, для обоих это закончится плачевно. В последнее время, говорят в ГИБДД, ситуация на дорогах вновь настораживает.
Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде ОБ ДПС: «С начала года в Орловской области было зарегистрировано 96 ДТП, когда водители допускали наезды на пешеходов. В результате данных ДТП 12 человек скончались, 86 получили травмы». 
С недавних пор задача инспектора усложнилась. Если раньше пешеход был полновластным хозяином на «зебре», теперь водителю достаточно не создавать помеху пешим участникам движения. Число спорных случаев выросло в разы. Ни один водитель признать себя нарушителем не хочет.
 
И, тем не менее, с начала года за непредоставление преимущества пешеходам на переходах наказано 6 тысяч 794 автомобилиста. Ради справедливости, инспекторы отмечают: пешеходов, которые пересекали дорогу где попало, за этот же период наказано почти вдвое больше. Инспекторы намерены и впредь активно работать с обеими категориями нарушителей.
 



Иван Суверин
28 июня 2017 года

 


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