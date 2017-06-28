Новости версия для печати Сегодня орловская Госавтоинспекция провела очередной масштабный рейд на улицах города Рейд был направлен на выявление автомобилистов, не уступивших пешеходам дорогу на переходах. Стоит напомнить, что подобная акция проходила в середине июня. Тогда за семь дней было оштрафовано более 300 водителей. Правда, не обошли вниманием и пешеходов-нарушителей. В протоколах фигурирует 700 человек.



Пешеходы – самые уязвимые участники дорожного движения. Правда, им об этом свойственно забывать. Но если этого обстоятельства не помнит и водитель, для обоих это закончится плачевно. В последнее время, говорят в ГИБДД, ситуация на дорогах вновь настораживает. Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде ОБ ДПС: «С начала года в Орловской области было зарегистрировано 96 ДТП, когда водители допускали наезды на пешеходов. В результате данных ДТП 12 человек скончались, 86 получили травмы». С недавних пор задача инспектора усложнилась. Если раньше пешеход был полновластным хозяином на «зебре», теперь водителю достаточно не создавать помеху пешим участникам движения. Число спорных случаев выросло в разы. Ни один водитель признать себя нарушителем не хочет. И, тем не менее, с начала года за непредоставление преимущества пешеходам на переходах наказано 6 тысяч 794 автомобилиста. Ради справедливости, инспекторы отмечают: пешеходов, которые пересекали дорогу где попало, за этот же период наказано почти вдвое больше. Инспекторы намерены и впредь активно работать с обеими категориями нарушителей.





Иван Суверин

28 июня 2017 года







На главную страницу





