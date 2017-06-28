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Итоги работы за прошедшее полугодие подвели на заседании экспертного совета при орловском УФАС

Было отмечено, что в этом году население стало более активным. Если по итогам прошлого года было принято от жителей 106 жалоб на недобросовестную рекламу, то за 1 полугодие этого года уже 92.

Нарушения касаются, прежде всего, смс-рекламы, рекламы медицинских, финансовых услуг, алкогольной продукции, а также жалобы на некорректные тексты и орфографические ошибки.

Андрей Кирьянов, председатель совета: «Профессиональные субъекты рекламного рынка - медиахолдинги стараются получить прибыль, не разъясняя тех норм законодательства, которые нужно учитывать при размещении рекламной информации».

Однако штрафов за нарушение рекламного законодательства стало гораздо меньше, так как по новому кодексу об административных правонарушениях теперь за первое в году нарушение выносится лишь предупреждение, и только со второго – штраф. В итоги общая сумма штрафов за нарушения рекламного законодательства в этом полугодии составила всего 44,5 тысяч рублей, тогда как за 2016 год - 628 тысяч рублей.