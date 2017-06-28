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Подготовка многоквартирных домов к зиме находится на контроле Орловской жилищной инспекции

Особое внимание уделяется не только подготовке инженерных систем жилых домов, но и конструктивных элементов, непосредственно влияющих на их готовность в целом.



По результатам проверок управляющим организациям выдаются предписания. За их неисполнение предусмотрен штраф от 200 до 300 тысяч рублей.