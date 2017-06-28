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28 дорожно-транспортных происшествий зарегистрировано в Орловской области за прошедшие сутки

Одно из дорожно-транспортных происшествий было зарегистрировано 27 июня в час ночи. Водитель 1974 года рождения, управляя транспортным средством ГАЗ-3110, двигался по автодороге М2 «Крым» со стороны Курска в направлении города Орла, и в районе 432 километра не выбрал безопасной дистанции до двигавшегося впереди попутно «КАМАЗа» с прицепом под управлением водителя 1973 года рождения, и допустил с ним столкновение. В результате ДТП водитель автомобиля ГАЗ получил телесные повреждения и был доставлен в Троснянскую ЦРБ с диагнозом ушиб правого тазобедренного сустава с растяжением.

Еще одно происшествие было зарегистрировано 27 июня в 17:25. Водитель 1952 года рождения, управляя автомобилем «Нива Шевроле» при движении задним ходом по внутридворовой территории дома 386 по улице Комсомольская допустил наезд на пешехода – пенсионерку 1930 года рождения. В результате наезда женщина получила телесные повреждения. Она была осмотрена врачами и в госпитализации не нуждается.

27 июня в 18:10 минут водитель 1978 года рождения, управляя автомобилем «Форд Фокус», в районе дома № 42 по улице Октябрьской при выезде с прилегающей территории не уступила дорогу и допустила столкновение с мотоциклом под управлением водителя 1986 года рождения, который двигался по улице октябрьской в направлении улицы 60 лет Октября. В результате ДТП пассажирка мотоцикла – женщина 1991 года рождения – получила телесные повреждения и была госпитализирована в орловскую областную клиническую больницу».

Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 9 водителей, которые в нетрезвом виде управляли транспортными средствами. Один из нарушителей повторно сел за руль в алкогольном опьянении. Ему грозит уголовная ответственность.

Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области.