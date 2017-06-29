Новости версия для печати «Орелводоканал» обращается к жителям Железнодорожного района с извинениями за предстоящие неудобства В начале июля некоторые дома останутся без воды.



Причина – замена аварийного участка водопровода.



С 8 часов утра 4 июля до 8 часов утра 6 июля отключат водоснабжение в домах:

№ 213 и № 215 по 1-й Курской;

№ 76 и № 78 по Ливенской,

в домах № 22 и № 24 – по Ростовской, а также по переулку Крутому, улице Любановской и Непрецкой.

Частично не будет воды на улицах Челюскинцев и Журавинской. Подвоз воды планируют организовывать по заявкам жителей. Телефон для справок: 43-26-89.





Мария Семак

29 июня 2017 года







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