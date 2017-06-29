«Орелводоканал» обращается к жителям Железнодорожного района с извинениями за предстоящие неудобства

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четверг
29.06.2017
12:15:40
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«Орелводоканал» обращается к жителям Железнодорожного района с извинениями за предстоящие неудобстваВ начале июля некоторые дома останутся без воды.
Причина – замена аварийного участка водопровода.
С 8 часов утра 4 июля до 8 часов утра 6 июля отключат водоснабжение в домах:
№ 213 и № 215 по 1-й Курской;
№ 76 и № 78 по Ливенской,
в домах № 22 и № 24 – по Ростовской, а также по переулку Крутому, улице Любановской и Непрецкой.
Частично не будет воды на улицах Челюскинцев и Журавинской.
Подвоз воды планируют организовывать по заявкам жителей. Телефон для справок: 43-26-89.
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