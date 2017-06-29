Детский парк Орла благоустроят

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четверг
29.06.2017
12:15:38
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Детский парк Орла благоустроятПроект реконструкции обсудили на заседании общественной комиссии.
Территорию парка планируют разделить на функциональные зоны. Также в эскизном проекте будет проработано размещение уличных фонарей и пешеходных дорожек, спортивных и игровых площадок, озеленения и парковых скамеек.
Проект предоставят на суд жителей. А подрядчика для его разработки определят уже в июле.
Кроме Детского парка, в этом году планируется благоустроить бульвар Победы и парк Ботаника. Потратят на это 16 млн. рублей.
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