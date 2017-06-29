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Детский парк Орла благоустроят

Территорию парка планируют разделить на функциональные зоны. Также в эскизном проекте будет проработано размещение уличных фонарей и пешеходных дорожек, спортивных и игровых площадок, озеленения и парковых скамеек.

Проект предоставят на суд жителей. А подрядчика для его разработки определят уже в июле.

Кроме Детского парка, в этом году планируется благоустроить бульвар Победы и парк Ботаника. Потратят на это 16 млн. рублей.