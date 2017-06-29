Новости версия для печати Сегодня в Краеведческом музее открывается фотовыставка под названием «Девять» Экспозицию привезут из подмосковного Пушкина и именуется она по числу авторов, которые ее представляют.



У пушкинского фотоклуба тридцатилетняя история. Два автора давно дружат с орловскими фотографами и с удовольствием приняли предложение выставить свои работы в нашем городе. Это Дмитрий Линников, руководитель фотослужбы МГУ и Дмитрий Байрак. К ним присоединились еще семь фотографов. Леонид Тучнин, заслуженный работник культуры России: «Здесь очень разные фотографии, тут и пейзаж, и натюрморт, и жанровая, и экспериментальная съемка. Знатокам и любителям фотографии будет интересно». Для выставки отвели большой зал на втором этаже музея. Всего будет представлено более ста фотографий.



Открытие в 15 часов.





Эва Стасюлевич

29 июня 2017 года







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