Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Поле, известное на всю страну. В «Шатилово» собрались две тысячи гостей. - Дворовая объездная. Как закрыть двор от проезжающих? - Осторожно, пешеход. С начала года под колесами погибло 12 человек. - Простуда от клеща. В регионе фиксируют новую инфекцию. - Будущая смена российских кутюрье. Дизайнеры Орла сегодня представили свои новые коллекции.





Вести-Орёл

28 июня 2017 года







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