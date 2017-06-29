Новости версия для печати День поля на Орловщине собрал более 2 тысяч аграриев со всей страны Площадкой для демонстрации достижений, обмена опытом, обсуждения наболевших проблем стала Шатиловская сельскохозяйственная опытная станция. Гости познакомились с результатами сортоиспытания различных культур и сортов, современными образцами российской и зарубежной техники, новыми средствами защиты растений, обсудили самые наболевшие проблемы, которые связаны не только с растениеводством.



День поля проводится на Шатиловской сельскохозяйственной опытной станции с 1996 года. Для участия в мероприятии приезжают ученые-селекционеры, аграрии из различных регионов России и из-за рубежа. Что же привлекает людей на Шатиловку в напряженное для аграриев время подготовки к уборке урожая зерновых? Как отметил академик РАН, директор Всероссийского НИИ кормов Владимир Косолапов, «именно эта земля, это место типизирует семь регионов России».



Мероприятие началось задолго до официального его открытия. Гости знакомились с образцами выставленной техники, средствами защиты растений, осматривали опытные делянки. Официальную делегацию, которую возглавил первый заместитель министра сельского хозяйства Дажмбулат Хаутово, по традиции встретили песнями и хлебом-солью. Прозвучали приветственные слова. Целому ряду сельских тружеников, ученых вручили Почетные грамоты и благодарности Минсельхоза России, губернатора Орловской области. Затем состоялся осмотр техники и опытных делянок. Среди участников были те, кто приезжает на День поля ежегодно, и те, кто посетил Орловщину впервые.

Владимир Паштецкий, директор НИИ сельского хозяйства Крыма: «Уже два года культуры орловского института, как ни странно, прекрасно себя чувствуют в Крыму - горох, чечевица, чина. И мы верим, что они дадут ту прибыль, которая Крыму сегодня нужна однозначно». После осмотра полей состоялось совещание, тема которого для многих оказалась неожиданной – ситуация в молочном животноводстве области. По информации представителей Минсельхоза в стране не хватает 8 миллионов тонн молока. Состоялся обмен мнениями с руководителями хозяйств, которые сохранили животноводство. Большинство проблем, по их мнению, связаны с отсутствием должного внимания развитию отрасли со стороны представителей власти, нерешенностью социальных проблем, несвоевременными расчетами за молоко, отсутствием специалистов и кадров рабочих профессий. Дискуссия показала, что отвыкли наши аграрии от диалога с властью, от того, что кто-то интересуется их проблемами. Тем не менее, точки соприкосновения найти, похоже, все-таки удалось. Заместитель председателя правительства Орловской области по АПК Дмитрий Бутусов также сообщил, что в скором времени возобновит работу Гормолкомбинат.

Джамбулат Хатуов, первый заместитель Министра сельского хозяйства РФ: «Мы говорили основательно о проблемах, связанных с возрождением молочного производства. В целом по стране у нас недостаточный объем собственного производства. По этому поводу министром сельского хозяйства Александром Николаевичем Ткачевым определена стратегия, она поддержана в Госдуме, она поддержана руководством страны, и мы рассчитываем, что в рамках этой стратегии мы должны добиться повышения продуктивности дойного стада». Дмитрий Бутусов, заместитель председателя правительства Орловской области по АПК: «Мы обсудили те проблемы, которые есть, учтем замечания, но, собственно, мы мыслим в этом же направлении и действуем в этом же направлении». После совещания его участники познакомились с работой техники, а делегация Минсельхоза по настойчивому приглашению руководителя хозяйства отправилась в акционерное общество Куракинское Свердловского района, для знакомства с проблемами молочной отрасли.





Владислав Кузнецов

29 июня 2017 года







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