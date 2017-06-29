Новости версия для печати Двор дома 113 А по Московскому шоссе в Орле превратился в местную «объездную» Чтобы миновать три светофора на основной трассе, и сэкономить время, автовладельцы прокладывают путь у подъездов, газонов и детской площадки.



К тому, что двор заставлен припаркованными машинами жители дома по адресу Московское шоссе 113 «а» уже привыкли, но с 2012 горда их двор стал еще и проездным. Автовладельцы предпочитают объезжать три светофора на Московском шоссе именно здесь. Так, некогда безопасный двор стал напоминать оживленную трассу. В этом году жильцы добились установки знака «Жилая зона», но скоростной режим 20 километров в час из автовладельцев мало кто соблюдает.

Вера Теплицына, председатель МКД по адресу Московское шоссе 113 «А»: «У нас не слишком оборудованы тротуары, и мы вынуждены идти навстречу движущемуся транспорту. Я несколько раз засекала расстояние между деревьями и проверила скорость – машины едут со скоростью 70 километров в час. После этого я обратилась к нашему депутату». Попросила Вера Ивановна Теплицына, чтоб во дворе дома установили искусственную неровность. В 2012 году даже сделали проект. Планировалось потратить 50 тысяч рублей. Прошло пять лет, но ничего не изменилось. Кроме количества отписок чиновников - их стало в разы больше.

Вера Теплицына, председатель МКД по адресу Московское шоссе 113 «А»: «Я написала Новикову письмо о том, что в связи с тем, что у нас отсутствует искусственное освещение (на это ссылаются, поэтому нельзя положить «лежачего полицейского». Новиков ответил, что этим должна заняться управляющая компания». В управляющей компании же твердо уверены, что устанавливать фонарные столбы не их обязанность.

Юлия Баурина, юрисконсульт управляющей компании: «Обязанность по организации освещения возлагается на органы местного самоуправления. Жильцам надо обратиться в администрацию муниципального образования. Жалоба должна составляться в письменном виде и там должно быть максимальное количество подписей – это придаст жалобе коллективный порядок». В администрации города о желании установить искусственную неровность или шлагбаум во дворе дома знают. И проблемы в этом не видят. Земельный участок, на котором расположен дом, принадлежит жителям, а значит и установить на нем они могут что хотят. Только за свой счет.

Виталий Гришаков, начальник отдела дорожной деятельности управления городского хозяйства администрации г. Орла: «Для того чтоб собраться и установить шлагбаум, им нужно это согласовать. Шлагбаум ограничит проезд не только транспорта легкового, но и спецмашин. Это машины уборочные, это машины экстренных служб различных, поэтому им необходимо эти вопросы согласовать, чтобы не закрывать вообще доступ для спецмашин. Если эти вопросы будут решены, то жители могут это сделать». Формально со стороны властей все легко и просто, только на деле элементарная установка «лежачего полицейского» затянулась на годы. Но жители готовы идти до конца, ведь оживленные трассы их буквально окружили.





Анна Вайсергисер

29 июня 2017 года







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