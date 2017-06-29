Сотрудники полиции проверили детские оздоровительные лагеря

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четверг
29.06.2017
12:15:44
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Сотрудники полиции проверили детские оздоровительные лагеряОни обратили внимание на состояние правопорядка на территории, на то, как организован пропускной режим, провели дополнительный инструктаж персонала и сотрудников служб безопасности.
Выявлен ряд недостатков. В связи с этим, руководству данных учреждений полицейские направили информационные письма для принятия мер по их устранению.
Сотрудники органов внутренних дел обращаются к родителям: если вы обнаружили какие-либо нарушения в обеспечении безопасности детей (например, брешь в заборе летнего лагеря, отсутствие охраны, информационного стенда и другие), сообщите об этом в полицию по телефону «102» или на «телефон доверия» регионального УМВД по номеру 41-38-56. На этот номер также можно позвонить, если были нарушены законные права и интересы вашего ребенка.
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